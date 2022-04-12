Жены российских военных призывают своих мужей насиловать украинок — СБУ

Жены российских военнослужащих призывают своих мужей насиловать украинских девушек и женщин. Об этом свидетельствует очередной разговор захватчиков, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

В СБУ подчеркнули, что эта запись отражает моральные ценности не только вражеских военных, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают полномасштабную войну на территории Украины.

— Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там, – заявила жена своему мужу-оккупанту.

В СБУ считают, что дополнительные комментарии лишние после прослушивания шокирующего разговора.