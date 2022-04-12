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Факты / Украина / Общество

Жены российских военных призывают своих мужей насиловать украинок — СБУ

Юля Захарченко редактор ленты
Російські військові

Жены российских военнослужащих призывают своих мужей насиловать украинских девушек и женщин. Об этом свидетельствует очередной разговор захватчиков, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

В СБУ подчеркнули, что эта запись отражает моральные ценности не только вражеских военных, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают полномасштабную войну на территории Украины.

— Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там, – заявила жена своему мужу-оккупанту.

В СБУ считают, что дополнительные комментарии лишние после прослушивания шокирующего разговора.

– Считаем, что любые дополнительные комментарии здесь лишние. Работаем на победу, чтобы как можно скорее выгнать эту нечисть из Украины, — отметили в СБУ.

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Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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