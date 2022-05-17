Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала заявление представителей российской Госдумы с призывом запретить обмен пленных военных с Азовстали.

– По Госдуме – это политическое заявление, рассчитанное на внутренний рынок и внутренние политические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс (по обмену военных, вывезенных с Азовстали, – Ред.) продолжается и сама операция по спасению сейчас продолжается, – сказала она во время брифинга во вторник, 17 мая.