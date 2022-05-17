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Факты / Украина

В Минобороны отреагировали на призыв Госдумы запретить обмен военных из Азовстали

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ганна Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала заявление представителей российской Госдумы с призывом запретить обмен пленных военных с Азовстали.

– По Госдуме – это политическое заявление, рассчитанное на внутренний рынок и внутренние политические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс (по обмену военных, вывезенных с Азовстали, – Ред.) продолжается и сама операция по спасению сейчас продолжается, – сказала она во время брифинга во вторник, 17 мая.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин с подачи депутата Анатолия Вассермана поручил подготовить комитету по обороне протокольное поручение, которым запрещается обмен украинских военных из полка Азов.

Он назвал защитников Азовстали и Мариуполя “нацистскими преступниками”, которые, по его мнению, не могут подлежать обмену.

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Фото: Минобороны

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