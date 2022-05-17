Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала заяву представників російської Держдуми із закликом заборонити обмін полонених військових із Азовсталі.

– Щодо Держдуми – це політична заява, розрахована на внутрішній ринок та внутрішні політичні процеси у РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес (щодо обміну військових, вивезених з Азовсталі, – Ред.) триває і сама операція з порятунку зараз триває, – сказала вона під час брифінгу у вівторок, 17 травня.