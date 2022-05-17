Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала заяву представників російської Держдуми із закликом заборонити обмін полонених військових із Азовсталі.
– Щодо Держдуми – це політична заява, розрахована на внутрішній ринок та внутрішні політичні процеси у РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес (щодо обміну військових, вивезених з Азовсталі, – Ред.) триває і сама операція з порятунку зараз триває, – сказала вона під час брифінгу у вівторок, 17 травня.
Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін із подачі депутата Анатолія Вассермана доручив підготувати комітету з оборони протокольне доручення, яким забороняється обмін українських військових із полку Азов.
Він назвав захисників Азовсталі та Маріуполя “нацистськими злочинцями”, які, на його думку, не можуть підлягати обміну.