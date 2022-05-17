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Факти / Україна

У Міноборони відреагували на заклик Держдуми заборонити обмін військових із Азовсталі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ганна Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала заяву представників російської Держдуми із закликом заборонити обмін полонених військових із Азовсталі.

– Щодо Держдуми – це політична заява, розрахована на внутрішній ринок та внутрішні політичні процеси у РФ. З нашого боку ми можемо сказати, що переговорний процес (щодо обміну військових, вивезених з Азовсталі, – Ред.) триває і сама операція з порятунку зараз триває, – сказала вона під час брифінгу у вівторок, 17 травня.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін із подачі депутата Анатолія Вассермана доручив підготувати комітету з оборони протокольне доручення, яким забороняється обмін українських військових із полку Азов.

Він назвав захисників Азовсталі та Маріуполя “нацистськими злочинцями”, які, на його думку, не можуть підлягати обміну.

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Фото: Міноборони

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