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Факты / Украина

Из Азовстали удалось эвакуировать 52 тяжелораненых бойцов — Верещук

Марта Бондаренко, редактор ленты
Азовсталь

Вчера, 16 мая, из металлургического комбината Азовсталь эвакуировали 52 тяжелораненых украинских воинов.

Об этом в Facebook сообщила Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, после стабилизации их состояния Украина проведет обмен на российских военнопленных.

Верещук подчеркнула, что правительство работает над дальнейшими этапами гуманитарной операции.

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Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что тяжелораненых украинских военных перевезли в медучреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске.

Еще 211 наших воинов вывезли в Оленевку, там они будут ожидать обмена.

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По словам советника главы Минобороны Анны Маляр, сейчас продолжаются меры по спасению тех защитников, которые до сих пор остаются на территории Азовстали.

На днях российские оккупанты впервые применила против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.

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Фото: УНИАН

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