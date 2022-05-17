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З Азовсталі вдалося евакуювати 52 важкопоранених бійців – Верещук

Азовсталь
Фото: УНІАН

Вчора, 16 травня, із металургійного комбінату Азовсталь евакуювали 52 важкопоранених українських воїнів.

Про це у Facebook повідомила Ірина Верещук, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, після стабілізації їхнього стану Україна проведе обмін на російських військовополонених.

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Верещук наголосила, що уряд працює над подальшими етапами гуманітарної операції.

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Напередодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що важкопоранених українських військових перевезли до медустанови у підконтрольному “ДНР” Новоазовську.

Ще 211 наших воїнів вивезли до Оленівки, там вони чекатимуть на обмін.

За словами радниці голови Міноборони Ганни Маляр, наразі тривають заходи із порятунку тих оборонців, які досі залишаються на території Азовсталі.

Днями російські окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби.

Ірина Верещук, Азовсталь, Війна в Україні, Евакуація, Маріуполь
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