Процессы против военных преступников РФ только начинаются, у нас уже 49 подозрений — Венедиктова

Май, 18 в 21:42

Все судебные процессы над российскими военными, совершившими военные преступления в Украине, должны быть публичными и открытыми для журналистов со всего мира.

Об этом вечером 18 мая в эфире всеукраинского телемарафона заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она прокомментировала первый судебный процесс над Вадимом Шишимариным, который полностью признал вину в убийстве мирного жителя Сумской области.

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— Мы движемся. Прокуратурой совместно со следователем было собрано достаточное количество доказательств для того, чтобы мы зашли в публичный суд… Очень важно, чтобы суд, который будет идти над российскими военными, совершившими военные преступления, шли открыто и объективно.

Ирина Венедиктова анонсировала, что завтра, 19 мая, суд продолжит рассмотрение дела Шишимарина: в частности, будут представлены доказательства и заслушаны свидетели убийства.

Она отметила, что подозреваемый российский солдат Шишимарин, который выглядит как обычный мальчик, хладнокровно убил пожилого человека. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Генеральный прокурор также отметила, что это — первый судебный процесс против российского военного преступника, но точно не единственный и не последний.

По состоянию на 18 мая прокуратурой были согласованы подозрения уже 49-ти военнослужащим РФ. К сожалению, не все они физически находятся на территории Украины, однако по меньшей мере заочное осуждение им гарантировано.