Май, 18 в 16:15

Российский военный Вадим Шишимарин полностью признал вину в убийстве мирного жителя Сумской области.

Это произошло во время рассмотрения дела в Соломенском районном суде Киева. Это первое дело о военных преступлениях российских военных, дошедшее до суда.

Судья спросил Шишимарина, признает ли он вину. Тот ответил утвердительно. Судья уточнил: Полностью? Обвиняемый подтвердил.

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Обновлено в 16.15. Суд над Шишимариным перенесли на 19 мая на 12.00 из-за большого резонанса в СМИ.

— В зале суда присутствует более 150 представителей СМИ, суд решил отложить судебное разбирательство, – объяснил судья.

21-летний сержант четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадим Шишимарин обвиняется в том, что 28 февраля он убил 62-летнего жителя села Чупаховка. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

По информации следствия, перед убийством колонна, в которой был Шишимарин, была разбита ВСУ. Убегая, он и еще четверо оккупантов обстреляли из автоматов частный автомобиль и захватили его. На украденной машине военные РФ въехали в деревню.

По дороге они увидели мужчину, который возвращался домой и разговаривал по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них ВСУ. Он произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова из автомобиля в голову 62-летнего потерпевшего.

Шишимарину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Адвокат российского военного Виктор Овсянников в комментарии журналистке Викна-Новини Наталии Нечай рассказал, что его назначило государство защищать интересы подсудимого.

— Сейчас только начался судебный процесс. Мы будем выслушивать свидетельские показания, потерпевшую, исследуем определенные документы и материалы, которые будут приобщены прокурором. Также обвинение предоставит показания. После этого я буду готовиться к судебным прениям.

Прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк отметил, что это дело первым дошло до суда из-за ряда факторов.

— Обвиняемый признал свою вину, он находился недалеко от того места, где совершил преступление. Его узнали местные жители, он сам показал, как совершал преступление. Это не потому, что мы выбрали именно его, а потому что так получилось у нас расследовать это дело быстрее других.

Что касается других военных РФ, которые были задержаны вместе с Шишимариным, то один из них является свидетелем в уголовном производстве. Относительно других Синюк сказал, что не может о них сообщить, ведь “это не касается этого уголовного производства”.

Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.