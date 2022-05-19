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Факти / Україна

Процеси проти воєнних злочинців РФ тільки починаються, ми маємо вже 49 підозр – Венедіктова

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Процеси проти воєнних злочинців РФ тільки починаються, ми маємо вже 49 підозр – Венедіктова

Усі судові процеси над російськими військовими, що вчинили воєнні злочини в Україні, повинні бути публічними та відкритими для журналістів з усього світу.

Про це ввечері 18 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона прокоментувала перший судовий процес над Вадимом Шишимаріним, який повністю визнав провину у вбивстві мирного жителя Сумської області.

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– Ми рухаємося. Прокуратурою спільно зі слідчимим було зібрано достатню кількість доказів для того, щоб ми зайшли до публічного суду… Дуже важливо, щоб суд, який йтиме над російськими військовими, що вчинили воєнні злочини, йшли відкрито та об’єктивно.

Ірина Венедіктова анонсувала, що завтра, 19 травня, суд продовжить розгляд справи Шишимаріна: зокрема, будуть представлені докази та заслухані свідки вбивства.

Вона відзначила, що підозрюваний російський солдат Шишимарін, який виглядає як звичайний хлопчик, холоднокровно вбив літню людину. Санкція інкримінованої йому статті передбачає довічне позбавлення волі.

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Генеральний прокурор також зазначила, що це – перший судовий процес проти російського воєнного злочинця, але точно не єдиний і не останній.

Станом на 18 травня прокуратурою було погоджено підозри вже 49-тьом військовослужбовцям РФ. На жаль, не усі вони фізично перебувають на території України, однак бодай заочне засудження їм гарантовано.

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