ЕС планирует направить замороженные активы России на восстановление Украины – Bloomberg

Май, 18 в 7:14

ЕС планирует рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов подпавших под его санкции российских олигархов для восстановления Украины. Также планируется инициировать выпуск долговых обязательств для этих же целей.

Об этом сообщает Bloomberg.

В среду Еврокомиссия выступит с предложением о направлении грантов, поступающих от государств-членов сообщества и третьих стран, в поддержку Украины.

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Еврокомиссия по координации с союзниками и международными организациями предложит пакет помощи для покрытия в течение трех последующих месяцев финансового дефицита Украины в размере 15 млрд долларов.

Источники Bloomberg сообщают, что Еврокомиссия предложит Киеву от 7 млрд до 9 млрд евро в виде ссуд для финансирования срочных правительственных расходов. Согласно проекту предложения, государства-члены Евросоюза предложат новые гарантии, которые позволят предоставлять долгосрочные ссуды, а гранты из бюджета сообщества будут направляться на субсидирование выплаты процентов.