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Факты / Украина

Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал в Краматорске обстреляли оккупанты из Точки У

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ракетний удар по Краматорську

Экспертиза СБУ показала, что ракетами по железнодорожному вокзалу в Краматорске нанесли удар с оккупированной Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Напомним, что коварный обстрел произошел 8 апреля. Тогда на перроне вокзала находились десятки человек, среди которых дети. В результате удара погиб 61 человек, и 121 получил ранения.

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В СБУ проанализировали траекторию полета ракеты и сравнили другие аспекты. Так удалось установить, что удар нанесли с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России.

По данным экспертов, для обстрела оккупанты применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет, которая более известна как Точка У.

По информации СБУ, несколько комплексов Точки У находятся на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже в течение восьми лет.

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Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что следователи уже завершили свою работу по сбору доказательств, подтверждающих причастность РФ к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске.

Тогда он рассказал, что от обстрела погибли 57 мирных жителей, ранения и травмы разной тяжести получили еще 109 человек.

Фото: Владимир Зеленский

Источник: СБУ
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