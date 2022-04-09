Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Происшествия

Уже собраны необходимые доказательства: полиция показала последствия обстрела вокзала в Краматорске

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Уже собраны необходимые доказательства: полиция показала последствия обстрела вокзала в Краматорске

Полиция Донецкой области показала видео с вокзала в Краматорске после ракетного удара российских оккупантов.

Правоохранители отметили, что собрали необходимые доказательства.

— Полиция собрала доказательства военного преступления в Краматорске. По последним данным, оккупанты убили на железнодорожном вокзале 50 человек, из них 5 – дети. В настоящее время известно о 98 раненых, среди них 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин, — заявили в полиции.

Известно, что россияне ударили Точкой-У по людям, ожидавшим эвакуационный поезд. Ракета специально была направлена ​​в толпу людей.

Читайте
Российские войска ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска

— В один момент площадь и перрон перед вокзалом покрываются телами погибших и раненых. “За детей” — такую ​​надпись имеют обломки ракеты, — заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он добавил, что сотрудники ТОР сразу приступили к работе, ведь раненым важно было оказать домедицинскую помощь.

Помочь транспортировать пострадавших в больницу, а погибших — в морг. Ограничить движение вблизи железнодорожного вокзала, чтобы эвакуировать других граждан как можно дальше от опасности. Циничное массовое убийство мирных людей, пожилых, женщин и детей. Не простим ни одну потерянную жизнь, — отметил Алексей Белошицкий.

Читайте
Многие люди без рук и ног: больницы Краматорска не справляются с количеством раненых

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка