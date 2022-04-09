Полиция Донецкой области показала видео с вокзала в Краматорске после ракетного удара российских оккупантов.

Правоохранители отметили, что собрали необходимые доказательства.

— Полиция собрала доказательства военного преступления в Краматорске. По последним данным, оккупанты убили на железнодорожном вокзале 50 человек, из них 5 – дети. В настоящее время известно о 98 раненых, среди них 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин, — заявили в полиции.

Известно, что россияне ударили Точкой-У по людям, ожидавшим эвакуационный поезд. Ракета специально была направлена ​​в толпу людей.

Читайте Российские войска ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска

— В один момент площадь и перрон перед вокзалом покрываются телами погибших и раненых. “За детей” — такую ​​надпись имеют обломки ракеты, — заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он добавил, что сотрудники ТОР сразу приступили к работе, ведь раненым важно было оказать домедицинскую помощь.

Помочь транспортировать пострадавших в больницу, а погибших — в морг. Ограничить движение вблизи железнодорожного вокзала, чтобы эвакуировать других граждан как можно дальше от опасности. Циничное массовое убийство мирных людей, пожилых, женщин и детей. Не простим ни одну потерянную жизнь, — отметил Алексей Белошицкий.