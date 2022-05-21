Травень, 21 в 13:01

Експертиза СБУ показала, що ракетами по залізничному вокзалу у Краматорську завдали удару з окупованої Донеччини.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Нагадаємо, що підступний обстріл стався 8 квітня. Тоді на пероні вокзалу перебували десятки людей, серед яких і діти. В результаті удару загинула 61 людина, та 121 отримала поранення.

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У СБУ проаналізували траєкторію польоту ракети та зіставити інші аспекти. Так, вдалося встановити, що удар завдали з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

За даними експертів, для обстрілу окупанти застосували керовану одноступеневу твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет, яка більш відома як Точка У.

За інформацією СБУ, декілька комплексів Точки У є на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом восьми років.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що слідчі вже завершили свою роботу щодо збору доказів, що підтверджують причетність РФ до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську.

Тоді він заявив, що від обстрілу загинуло 57 мирних мешканців, поранення і травми різної тяжкості отримали ще 109 людей.

Фото: Володимир Зеленський