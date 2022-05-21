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Факти / Україна

Експертиза СБУ підтвердила, що вокзал у Краматорську обстріляли окупанти з Точки У

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ракетний удар по Краматорську

Експертиза СБУ показала, що ракетами по залізничному вокзалу у Краматорську завдали удару з окупованої Донеччини.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Нагадаємо, що підступний обстріл стався 8 квітня. Тоді на пероні вокзалу перебували десятки людей, серед яких і діти. В результаті удару загинула 61 людина, та 121 отримала поранення.

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У СБУ проаналізували траєкторію польоту ракети та зіставити інші аспекти. Так, вдалося встановити, що удар завдали з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

За даними експертів, для обстрілу окупанти застосували керовану одноступеневу твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет, яка більш відома як Точка У.

За інформацією СБУ, декілька комплексів Точки У є на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом восьми років.

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Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що слідчі вже завершили свою роботу щодо збору доказів, що підтверджують причетність РФ до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську.

Тоді він заявив, що від обстрілу загинуло 57 мирних мешканців, поранення і травми різної тяжкості отримали ще 109 людей.

Фото: Володимир Зеленський

Джерело: СБУ
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