Носили воду и раздавали рыбу: как герои Иванкова помогали пережить оккупацию

Май, 21 в 17:44

Наталья Поливач – глава одного из подразделений ГСЧС Иванкова. Женщина провела в оккупации больше месяца и сломала россиянам не один стереотип.

Сначала ее пытались переманить на свою сторону, предлагали регулярную зарплату и продукты. Но эти предложения вызвали у Натальи только улыбку.

– Запугивали, заставляли, чтобы мы разговаривали между собой на русском языке. Предлагали 50 долларов (зарплату). Потом уже 100 долларов. На что ответила, что я гораздо больше получаю заработной платы украинскими гривнами, чем ваши 100 долларов. И в питании я не нуждаюсь. Я человек из села. У меня все есть свое, – вспоминает Наталья.

Во время оккупации спасателям не давали тушить пожары. Поэтому местная ГСЧС фактически переписалась в волонтеры. Развозили селянам воду, ведь из-за отсутствия электричества водопровод перестал работать.

Сейчас смотрят

Наталья говорит, россияне откровенно завидовали украинцам. Странными для них было то, что села заасфальтированы, улицы освещены, а в домах есть газ. Они не понимали, как можно отапливать дом без дров.

– Они спрашивали, кто мне дрова рубит? Я говорю: Для чего мне нужны дрова, если у меня газовое отопление здесь?. У них тогда глаза были квадратные, у них был шок. Спрашивают: У вас во всех населенных пунктах газ?. Я говорю: Да, практически. Он говорит: И свет? – Да, и свет. Тогда говорю: У нас есть и стиральные, и посудомоечные машины. И мясорубки электро – тоже хорошие. Они не поняли, что нет мясорубок старых – с ручками. Говорю: Ну, у меня – электро! Так их солдат от удивления снял балаклаву. Для него это была диковинка, – говорит Наталья.

А еще россияне не понимали, как женщина может оказаться у власти. Наталья возглавляет отдел организации профилактической работы ГСЧС. Среди ее подчиненных преимущественно мужчины. Но для россиян это оказалось на грани фантастики.

– Баба… Они не говорили, что я женщина. А что баба. Я бабушка, у меня двое внучат. Но не баба! – добавляет женщина.

А еще в Иванкове ходят легенды о местных рыбаках. Здесь это предприятие давно называют Рыбжаба. Оно работало как рыбхоз еще с 60-х годов прошлого века. Потом, как все советское, пришло в упадок, и в 2005 году за дело взялись частные предприниматели. Фирму назвали Хутор на окраине и поставляли продукцию в крупнейшие супермаркеты по всей стране. Так было до начала широкомасштабного вторжения.

Когда Иванков оккупировала Россия, здесь исчезло электричество, а рыба в холодильниках могла испортиться – но не у таких хозяев.

Сергей Шинкарук – главный рыбак предприятия. Говорит, сначала раздавали всю замороженную продукцию, которую люди готовили, пока у них был газ. Затем начали раздавать и живую рыбу. За ней приходили даже в комендантский час, чтобы занять очередь. Иногда за забором стояли 500-600 голодных людей.

Много стояло военных по селам, откуда не выпускали людей. Волонтеры развозили на свой страх и риск. В селах ведь очень много пожилых людей, лежачих. Они не могли за 20-30 километров прийти сюда сами.

— Конечно, у нас рыбы сейчас очень мало, потому что раздали более 75 тонн – это та рыба, которая должна была пойти на переработку на наше предприятие. Но нам не жалко. Ведь она же пошла на пользу людям – то есть это не убытки, а инвестиция, – рассказывает Сергей.

Рыбу тащили даже тогда, когда вокруг летали разведывательные вертолеты россиян и их истребители.

В волонтерском пункте в Иванкове до сих пор работают крымчане Николай Тихончук и его супруга Анна. Он переехал с полуострова в Киевскую область в 2015-м. Не смог ужиться там с россиянами. Говорит, что у него на них аллергия, ведь этот народ – совсем другой.

— Из Крыма ехать было тяжело. Сюда переехали – как-то стало легче. Мы всегда работали на доверии. Человек пришел – заказал, мы сделали – он заплатил. Пришли они. Как говорили: Лохов – поле чудес. Кидать – не перекидать. Заказали что-нибудь – мы сделали. Они не заплатили. Это другой народ. Совсем другой и не в лучшую сторону, – рассказывает мужчина.

Сейчас Николай с женой плетут “кикиморы” для украинской армии, где служит их зять. Что самое смешное – его вся семья из Подмосковья. Он родился в Севастополе. Едва переехав в Иванков, перекрасил здесь забор в сине-желтый цвет. Чудом россияне за это не наказали, хотя автоматом в людей тыкали, чтобы запугать.

Сам Николай спасал односельчан, раздавая им воду из своего колодца.

— Люди ходили вон туда на реку – брали воду для технических нужд, а потом увидели мой колодец: Дайте водички. И так целый день — в марте уже начал копать новый колодец, — добавляет он.

Сейчас вместе с женой Николай ждет нашей победы. Потому что на орков насмотрелся уже достаточно.