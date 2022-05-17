Как удавалось установить первых российских солдат, подозреваемых прокуратурой за пытки и убийства украинцев, Фактам Тижня рассказал журналист команды Слідство.Інфо Дмитрий Реплянчук, помогавший устанавливать личности российских преступников.

— Каким образом обнаружили десять членов 64 бригады, которым объявили подозрение?

– Мы присоединились уже на последнем этапе, если говорить об этой десятке. Эти военнослужащие в составе группы — большинство из них действовали в составе группы — похищали, пытали и издевались над гражданскими людьми в Буче. Не над украинскими военнослужащими, не над бойцами теробороны, а гражданскими.

Я так понимаю, были обнаружены определенные фотографии с камер наблюдения, возможно, еще каких-то – их узнали, и нужно было найти больше фотографий этой десятки. Для того чтобы свидетели были уверены, чтобы провести опознание, отсеять сомнения и быть уверенными в том, что именно эти фигуранты, именно эти подозреваемые.

И потому обратились к нам и попросили найти как можно больше фотографий. И мы стали анализировать. Нашли все их страницы в соцсетях. В Одноклассниках, Вконтакте, Instagram мы собрали, условно, по каждому по 10-15 фотографий. Потом правоохранители показывали эти фотографии свидетелям.

Также мы нашли номера телефонов большинства из подозреваемых.

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– Мы нашли одного, который совпал со списком InformNapal. Некоторые опровергали свою причастность, например, Дмитрий Сергиенко.

– Это сложный вопрос, как журналист я не могу быть уверен. С одной стороны, это может быть стратегия защиты, то есть это очевидно, что человек вряд ли признается, что он совершал какие-либо преступления. С другой стороны, мы как журналисты должны с подозрением относиться к официальному расследованию. Мы не можем исключать того, что была недостаточно собрана вся доказательная база, и теоретически свидетели могли ошибиться. Потому мы и пытались собрать как можно больше фотографий.

И по этому Сергиенко мы нашли подтверждение, потому что знали, что он находится в списке этого подразделения. Нам удалось найти его фотографии именно в форме, и именно с шевроном 64 мотострелковой бригады из Хабаровска. Это четко подтверждает, что он, как минимум, имел отношение к 64 бригаде.

А дальше — это работа правоохранителей. Есть свидетели и потерпевшие, которые четко узнают этого военнослужащего. Так, у меня как у гражданина Украины больше доверия к украинским пострадавшим, пережившим эту трагедию в Буче, чем к россиянину, который говорит, что это неправда.

— Сергей Колоцей тоже опровергает свое присутствие в Украине, хотя потерпевший Валерий Лисовский говорит, что видел его лично.

– Здесь нашей работы было несколько больше в помощи с идентификацией. К нам обратились правоохранители, и сказали, что есть человек на скриншоте по видеозаписи и свидетели. В частности, Лисовский, и они уверены, что это тот самый военный преступник. Он истязал Лисовского, пленил его, издевался над ним, и что якобы он причастен к убийству четырех гражданских.

Это очень известная история, потому что прямо посреди улицы возле строительства в Буче нашли четырех мужчин, у некоторых были связаны руки. Сначала их пытали, затем расстреляли. И этот потерпевший, о котором вы говорите, видел все своими глазами, и даже записал видео.

К нам обратились и попросили идентифицировать, кто именно этот человек на видеозаписи. Мы не собирали доказательную базу, у нас была точечная работа, нам нужно было установить, что это за человек на видеозаписи. Эта видеозапись тоже известна. Там большинство российских мародеров, отправлявших награбленное имущество из Беларуси к своим родственникам в Россию, и в частности эта личность была на видеозаписи.

Мы проанализировали видео, увидели, что отправляла эта личность – крышку багажника. Таким образом увидев, мы установили, что по документам это Сергей Колоцей, житель города Мозырь, Беларусь. Дальше мы нашли его соцсети, его биографию, что он занимался единоборством, долгое время проживал в Беларуси, ездил в Россию, также он ездил и в Украину, и в предыдущие годы.

Мы эту информацию передали правоохранителям. Затем они заявили, что получили дополнительную информацию, что этот Колоцей имеет отношение к Росгвардии. И после этого было объявлено подозрение. Потому что все свидетели, и потерпевший Лисовский, уверены, что это был он. Мы после этого общались, и он подтвердил.

Сам Колоцей заявляет, что он непричастен. Я сам пытался с ним связаться или со страницей, которая представляется как Сергей Колоцей в Instagram. Я пытался с ним связаться по видеосвязи, получить подтверждение, что это он или не он, какие-то детали узнать.

Можно было бы посадить на одной стороне этого Колоцея, на другой — потерпевших и свидетелей, и по голосу интонациям что-нибудь понять, хотя бы для нас.

Но, к сожалению, Колоцей отказался это делать, он пригласил нас в Беларусь. Это несколько смешно выглядело, учитывая, что из Беларуси летят ракеты в сторону наших городов, и войска заходили в феврале именно со стороны Беларуси. Потому на этом коммуникация наша закончилась.

– Присутствие каких бригад уже установлено, по вашему мнению?

– Сейчас установлено, что присутствовала 64 бригада. Есть подтверждение, что 155-я бригада была в том же районе: Буча, Мощун.

Находясь на месте событий в Буче, мы видели некоторые документы. Паспорта, военные билеты на псковских десантников. То есть можно заключить, что там были и псковские десантники.

Есть много разной информации, что там были и кадыровцы, и еще кто-то. Пока что мы прямых подтверждений не видим.

Сейчас мы стараемся расширить наше описание. Потому что Бучу следует расследовать более подробно, потому что это геноцид, но не стоит забывать, сколько террора было и в других городах и селах.

Выполняем сейчас детективную работу. Ездим по селам, городам и показываем свидетелям фотографии. С течением времени свидетели могут забывать детали, имена, военные знания. Поэтому важно сейчас собрать как можно больше информации.

– Что можно сказать о контингенте российских военных, которых вы идентифицировали?

— В основном это молодые люди, россияне. Редко можно встретить оккупанта старше 25 лет. Эти молодые люди, только окончившие школу, пошли на срочную службу, отслужили, подписали контракт, и вот уже они попали в Украину. Эти люди не имеют ни высшего образования, ни какого-либо менталитета сформированного, никаких духовных ценностей. Они действительно – окончили школу, пошли в армию, и вот сейчас приехали сюда зарабатывать деньги.

То, что меня еще удивляет. Когда мы их находим в соцсетях, мы видим и их родственников, матерей. И самое шокирующее — то, что все они на 90% поддерживают войну и убийство гражданских в Украине.

— Как относитесь к версии, что эту 64 бригаду могли отправить обратно в Украину, но уже в другую область, чтобы убрать свидетелей зверств в Буче?

— Вполне вероятно, потому что мы видим, что сразу после того как геноцид в Буче стал известен на весь мир, Путин вместо внутреннего расследования наградил эту бригаду за мужество и героизм, присвоил им звание гвардейской. То есть фактически за убийства и пытки гражданских.

В настоящее время очень легко установить личность, сложно остаться незамеченным. В эпоху интернета и соцсетей большинство оккупантов — молодежь, и имеют аккаунты со своими фото, лицами сослуживцев. Сейчас каждого можно идентифицировать и установить, в сравнении с десятилетием назад.

Они действительно понимают, что если власть в России поменяется или какой-то оккупант захочет поехать куда-то в Турцию либо Египет, списки не горят, и его так же могут задержать и заставить отвечать за свои поступки. Поэтому вполне вероятно, что, во-первых, это попытка убрать свидетелей. А во-вторых, это, возможно, действительно такое пушечное мясо, которое нужно как можно скорее уничтожить.

Надеюсь, что командный состав Харьковщины удастся взять в плен, поскольку это чрезвычайно важные свидетели, которые могут дать показания и знают много деталей. Потому что сейчас важен вопрос: была ли это четкая позиция – устроить этот геноцид. Было ли это на местах решено — совершать такие преступления против гражданского населения.

С одной стороны, мы видели, что там все безумно пьянствовали – в какой штаб россиян вы ни зайдете, там четко видно много бутылок. Они постоянно были очень пьяны. И, возможно, в этом была одна из причин — злоба, агрессия, страх. Возможно, это было следствием страха, а возможно, это было четкое указание. По действиям Путина (награда бригады, которая была в Буче) можно предположить, что это, как минимум, одобрялось высшим руководством России.

– В чем заключается ценность разведки из открытых источников?

– Здесь два аспекта. Первый состоит в том, что сейчас много свидетелей, многие потерпевшие стараются найти своих обидчиков. Мы общаемся с этими людьми, и они говорят, что сидят в интернете и пытаются увидеть знакомое лицо. И иногда они могут это сделать, узнать своих обидчиков. И потому, когда я публикую расследование, то надеюсь, что какой-то потерпевший узнает своего обидчика на нашем сайте или Youtube-канале. И после этого напишет нам, чтобы помочь сложить этот пазл.

С другой стороны, мы понимаем, что, к сожалению, немного шансов надеяться на то, что эти оккупанты и преступники в ближайшем будущем понесут уголовное наказание. Скорее всего, они будут сидеть в своей России и прятаться там от правосудия. Как минимум, если мы уверены, что эти оккупанты были в Украине, то сам факт вторжения в Украину — это уже преступление. Этого будет достаточно, чтобы весь мир видел эти лица, этих оккупантов.

И потому, когда находим четкие доказательства, что это подразделение или бригада были в Украине, мы это публикуем. И надеемся, что весь мир увидит и запомнит эти лица. И это — клеймо на всю жизнь.