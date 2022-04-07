Больше месяца под оккупацией: как сегодня живут жители Иванкова

К освобожденному Иванкова, возле Чернобыля, доставили гуманитарную помощь — продукты, лекарства и средства гигиены.

Об этом рассказывает журналистка Факты ICTV Татьяна Наконечная, которая поехала в Иванков и пообщалась с местными жителями.

В поселке пока нет интренета, мобильной связи и воды. Электрики восстанавливают свет. А военные соорудили понтонную переправу у взорванного моста.

Люди оправляются от оккупации, в которой Иванков оказался с первого дня полномасштабного вторжения.

Для автомобилей военные проложили понтонную переправу — это пока единственная возможность заехать в Иванков.

— Мы не могли выбраться, потому что во-первых было некуда, а во-вторых во время обстрела здесь нельзя было выбраться. Здесь и самольоты летали, — говорит одна из местных жителей.

Поселок расположен на пол пути от белорусской границы до украинской столицы, которая была основной целью путинской орды.

Сейчас весь центр Иванкова — в сине-желтых флагах. 1 апреля украинская армия выбила отсюда захватчиков.

— Слава Украине. И плакали, и целовали знамена, радовались. Радости не было предела, — рассказывают журналистке местные жительницы.

Больше всего пострадала улица 8-го марта. На второй день войны на улицу прилетела ракета, на месте удара образовалась большая яма. Волна удара сокрушила десятки домов.

Все это время из Иванкова почти не поступало новостей. Без интернета и мобильной связи — поселок находился в информационной изоляции.

— С 5-го числа у нас пропала связь, а с 9 марта нет света и воды, — рассказывают местные.

Сейчас чтобы связаться с родными люди сходятся в полицейский участок — здесь есть связь и доступ к интернету.

Местные рассказали журналистке, что рашисты, среди которых были и кадыровцы, устроили охоту на военных из АТО. Имели списки с адресами.

Сегодня в поселке уже раздают гуманитарную помощь и обеспечивают местных всем необходимым.

Фото: Олег Береговой