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Факты / Украина

В Харькове из-за вражеских обстрелов горел рынок

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
Київський район Харкова обстріл
Фото: ГСЧС

В Киевском районе Харькова в результате вражеских обстрелов 20 мая вечером произошел пожар на рынке. Об этом сообщили в ГСЧС региона.

В результате попадания вражеского снаряда горели торговые павильоны на площади 1000 м кв.

— На место пожара было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 60 спасателей. Пожар удалось ликвидировать через четыре часа, — сообщают в ГСЧС.

В Харькове из-за вражеских обстрелов горел рынок / 6 фотографий

В течение суток 20-21 мая харьковские спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами. Горели частные дома, дворовые застройки, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы.

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Также в течение суток спасатели проводили аварийно-спасательные работы и разборку завалов в разрушенных зданиях Холодногорского, Индустриального, Новобаварского районов Харькова и в Шевченковской и Дергачевской общинах области.

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Источник: ГСЧС
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