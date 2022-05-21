Травень, 21 в 13:26

У Київському районі Харкова внаслідок ворожого обстрілу 20 травня ввечері сталася пожежа на ринку. Про це повідомили у ДСНС регіону.

Внаслідок потрапляння ворожого снаряду горіли торговельні павільйони на площі 1000 м кв.

– На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 60 рятувальників. Пожежу вдалося ліквідувати за чотири години, – повідомили в ДСНС.

У Харкові через ворожий обстріл горів ринок / 6 фотографий

Загалом протягом доби 20-21 травня харківські рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, спричинених обстрілами. Горіли приватні будинки, надвірні забудови, гаражі, об’єкти інфраструктури та природні екосистеми.

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Також протягом доби рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Холодногірського, Індустріального, Новобаварського районів міста Харкова та у Шевченківській і Дергачівській громадах області.