Подоляк спрогнозировал, сколько будут продолжаться вражеские ракетные обстрелы по Украине

Май, 20 в 18:34

В России не работает часть вражеских ракет, потому что страна-агрессор сама себя постоянно обворовывает. Однако определенный запас у Российской Федерации еще остался, поэтому воздушные обстрелы продлятся еще некоторое время.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Украина намерена защищаться и идти до конца, чтобы сохранить жизнь мирных жителей.

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— Россия не может потратить все свои запасы ракет и остаться без оружия вообще, тем более имея столько врагов, которых Россия себе наплодила. Другое дело, что не все ракеты у них работают, потому что это страна, которая сама себя обворовывает постоянно. Надеемся, что там точно не работает треть, но какой-то процент у них остался, поэтому обстрелы еще будут продолжаться определенное время, — отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк признал, что сложно спрогнозировать, сколько времени еще будут продолжаться вражеские воздушные обстрелы. И заверил, что Украине важна жизнь каждого своего гражданина, потому что здесь живет прогрессивная нация.

— К сожалению, это еще будет происходить некоторое время. Российская Федерация считает, что у них достаточно ресурсов, то есть достаточно жизней своих людей. Для нас каждая жизнь очень важна. Это великая ценность, потому что мы — прогрессивная нация. А для них жизнь человека – это единица, которой можно пожертвовать. Они 30 тыс. жизней уже потратили. Им неважно, сколько россиян погибнет на территории Украины. Война еще будет продолжаться, потому что у них есть ресурсы, есть военнослужащие, которых не жаль, есть возможность зарабатывать деньги на бизнес-контрактах, есть возможность вкладывать эти деньги в нагнетающую пропаганду. Все это определенную роль играет. Поэтому три месяца, шесть или девять – ровно столько понадобится времени.

Советник главы Офиса президента отметил, что Украина также не может остановиться, потому что отложенная война будет длиться по меньшей мере год или два. Подоляк считает, что правительство не может позволить себе воевать каждые два года с Российской Федерацией.