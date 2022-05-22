Май, 22 в 11:46

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия. На этом направлении российские войска, как и в предыдущие дни, сконцентрированы на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, на Изюмщине российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубравное и Долгенькое.

Но наши Вооруженные силы удерживают позиции и не допускают продвижений врага.

Сейчас смотрят

Также Олег Синегубов добавил, что за минувшие сутки российские захватчики продолжали обстреливать Харьков и населенные пункты области.

В результате обстрела Салтовки ранения получили пятеро мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, поселок городского типа Шевченково и Чугуевский районы, в результате чего ранения получили три человека. Еще трое раненых в городе Дергачи.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на 88-ые сутки полномасштабной войны враг увеличил интенсивность применения авиации, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области. Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ