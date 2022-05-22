Май, 22 в 8:40

На 88-е сутки полномасштабной войны враг увеличил интенсивность применения авиации, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 22.05.2022

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси развернули дополнительные средства радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области.

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На Северском направлении враг обстреливает населенные пункты и инфраструктурные объекты в Сумской и Черниговской областях – Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравьи.

Отдельные подразделения из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и Балтийского флота РФ ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выхода украинских войск на государственную границу.

В рамках подготовки к возобновлению наступления на Славянском направлении группировка сил врага обстреляла из артиллерии Вернополье, Дибровное, Долгенькое и развернула в Белгородской области пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне наращивают систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

На Донецком направлении оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

В частности, они нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Лиманском направлении захватчики обстреливали объекты инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Северодонецком направлении враг открывает огонь из минометов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия армия РФ сосредоточила в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

ВСУ отразили наступление россиян в районе Осколоновки, Пурдовки, Щедрищево и Смоляниново.

Поэтому враг, понеся потери, был вынужден отойти на старые позиции.

Боевые действия на Бахмутском направлении продолжаются. Там оккупанты, применяя артиллерию, пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка.

Понесли потери россияне в районе Красногоровки на Авдеевском направлении и не добились успеха во время штурма в районе Марьинки на Кураховском направлении.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях враг пытается закрепиться на занимаемых рубежах.

По данным украинской стороны, на последнем направлении РФ ведет разведку, оборудует позиции, наращивает систему противовоздушной обороны и обстреливает позиции Сил обороны из минометов и ствольной артиллерии.

Ситуация на Бессарабском направлении изменений не претерпела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW