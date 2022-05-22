Травень, 22 в 11:46

На території Харківської області тривають бойові дії. На цьому напрямку російські війська, як і в попередні дні, сконцентровані на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібровне та Довгеньке.

Але наші Збройні сили тримають позиції та не допускають просувань ворога.

Зараз дивляться

Також Олег Синєгубов додав, що за минулу добу російські загарбники продовжували обстрілювати Харків та населені пункти області.

Унаслідок обстрілу Салтівки поранення дістали п’ятеро мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, селище міського типу Шевченкове та Чугуївський райони, внаслідок чого поранення дістали троє людей. Ще троє поранених в місті Дергачі.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 88-ту добу повномасштабної війни ворог збільшив інтенсивність застосування авіації, щоб знищити критичну інфраструктуру населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ