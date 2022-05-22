Май, 22 в 12:30

В Луганской области в районе Рубежного украинские военные уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С4 Тюльпан.

Это первое документальное подтверждение уничтожения установки такого класса не только в этой войне, но и в современной истории.

По информации Управления стратегических коммуникаций ВСУ, уничтожить САУ Тюльпан украинским военным удалось благодаря сливу ее геолокации российскими пропагандистами.

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Полномасштабная война России против Украины длится уже 88 дней. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают гражданскую и критическую инфраструктуру.

По информации Генштаба ВСУ, на Донецком направлении российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

В частности, российские войска нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.

На Северодонецком направлении враг открывает огонь из минометов и ствольной артиллерии по позициям сил обороны вдоль всей линии столкновения. Основные усилия армия РФ сосредоточила в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: СтратКом ВСУ

Фото: СтратКом ВСУ