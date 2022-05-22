Травень, 22 в 12:30

На Луганщині в районі Рубіжного українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку (САУ) 2С4 Тюльпан.

Це перше документальне підтвердження знищення установки такого класу не лише у цій війні, а взагалі у сучасній історії.

За інформацією Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, знищити САУ Тюльпан українським військовим вдалося завдяки зливу її геолокації російськими пропагандистами.

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Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 88 днів. Російські війська завдають ракетних ударів по українських містах, обстрілюють цивільну та критичну інфраструктуру.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Зокрема, російські війська завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог відкриває вогонь із мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля армія РФ зосередила в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: СтратКом ЗСУ