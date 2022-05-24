Подоляк предложил создать зерновой конвой для решения продовольственного кризиса
Решить глобальный продовольственный кризис поможет создание гуманитарных зерновых конвоев при содействии мировых лидеров, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
– Можно создать зерновые конвои под эгидой международных институций или под охраной кораблей третьих стран, которые не имеют прямого отношения к войне между Украиной и РФ. Если мы говорим об акватории Черного моря. Можно ли сделать гуманитарный зерновой конвой? Безусловно. И это будет одним из путей, как решить продовольственный кризис, – сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, РФ использует продовольственный кризис для шантажа, именно поэтому в Европе иногда звучат призывы снизить давление на Кремль.
– Вместо того чтобы говорить о шантаже РФ, вместе с мировым сообществом можно сделать такие зерновые конвои, — считает советник главы Офиса президента.