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Факты / Украина

Подоляк предложил создать зерновой конвой для решения продовольственного кризиса

Валентина Летяк, редактор ленты
Подоляк предложил создать зерновой конвой для решения продовольственного кризиса
Фото: Depositphotos

Решить глобальный продовольственный кризис поможет создание гуманитарных зерновых конвоев при содействии мировых лидеров, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Можно создать зерновые конвои под эгидой международных институций или под охраной кораблей третьих стран, которые не имеют прямого отношения к войне между Украиной и РФ. Если мы говорим об акватории Черного моря. Можно ли сделать гуманитарный зерновой конвой? Безусловно. И это будет одним из путей, как решить продовольственный кризис, – сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, РФ использует продовольственный кризис для шантажа, именно поэтому в Европе иногда звучат призывы снизить давление на Кремль.

– Вместо того чтобы говорить о шантаже РФ, вместе с мировым сообществом можно сделать такие зерновые конвои, — считает советник главы Офиса президента.

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