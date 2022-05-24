Подоляк запропонував створити зерновий конвой для вирішення продовольчої кризи

Травень, 23 в 21:30

Вирішити глобальну продовольчу кризу допоможе створення гуманітарних зернових конвоїв за сприяння світових лідерів, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

– Можна створити зернові конвої під егідою міжнародних інституцій або під охороною кораблів третіх країн, які не мають прямого відношення до війни між Україною та РФ. Якщо ми говоримо про акваторію Чорного моря. Чи можна зробити гуманітарний зерновий конвой? Безперечно. І це буде одним із шляхів, як вирішити продовольчу кризу, – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, РФ використовує продовольчу кризу для шантажу, саме тому в Європі іноді звучать заклики зменшити тиск на Кремль.

– Замість того, щоб говорити про шантаж РФ, разом зі світовою спільнотою можна зробити такі зернові конвої, – вважає радник глави Офісу президента.