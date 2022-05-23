Май, 23 в 14:44

Президент Владимир Зеленский предложил создать новую организацию для предотвращения голода в мире. По его словам, Украина могла бы стать платформой для ее работы.

Об этом глава государства заявил сегодня во время обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Зеленский отметил, что массовый голод нужно останавливать только превентивными методами.

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Президент напомнил, что из-за блокирования страной-агрессором Россией экспорта зерна через украинские порты возникли продовольственные риски.

– Любое реагирование на массовый голод является запоздалым уже по определению. Голод нужно останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента. И мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств-экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением прав человека и глобальных правил торговли. Какими бы ни были поворотные моменты истории у человечества, должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой организации, безусловно, необходимой, – подчеркнул Зеленский, не предоставив более подробной информации.

Глава государства также призвал мировое сообщество помочь Украине в борьбе с экспортом ворованного украинского зерна, который осуществляет РФ. Зеленский уточнил, что страна-агрессор ворует украинское зерно с временно оккупированных территорий и пытается продать другим государствам.

– Зерно ежедневно воруют российские военные, затем его привозят кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать, мы работаем на уровне МИД с посольствами тех стран, которые не являются дружественными. Я думаю, если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда его везет РФ, как ты можешь покупать его нелегитимно? Нужно, чтобы на уровне дипломатов другие страны нам помогали, потому что мы в одиночестве не сможем с этим бороться, – рассказал президент.

Зеленский добавил, что страны-партнеры могут помочь Украине создать “коридор” для экспорта сельскохозяйственной продукции. Президент уточнил, что это поможет избежать продовольственного дефицита в мире.

Следует отметить, что Украина является одним из ведущих экспортеров зерна, кукурузы, растительного масла.

На днях Владимир Зеленский информировал, что РФ заблокировала в украинских портах 22 млн тонн сельскохозяйственных культур, в том числе зерна. И если их не разблокировать, в мире возникнет продовольственный кризис.