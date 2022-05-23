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Факты / Украина

Россия стала государством военных преступлений — Зеленский в Давосе

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Россия стала государством военных преступлений. Своим полномасштабным вторжением в Украину она вдохновляет других потенциальных агрессоров.

Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил президент Владимир Зеленский.

– Посмотрите, пожалуйста, на здание бывшего российского дома в Давосе. Он превращен в дом российских военных преступлений. Это пример их трансформации, того, что Россия сделала с собой, став государством военных преступлений. И того, что она несет миру, вдохновляя еще и других потенциальных агрессоров.

Вместо успешных мирных городов – черные руины, вместо нормальной торговли – заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма – закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество упустит, — объяснил президент.

19 мая члены Европарламента проголосовали за резолюцию о необходимости создания специального трибунала для осуждения военных преступлений России против Украины.

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