Травень, 23 в 12:45

Росія стала державою воєнних злочинів. Своїм повномасштабним вторгненням в Україну вона надихає інших потенційних агресорів.

Про це під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив президент Володимир Зеленський.

– Погляньте, будь ласка, на будівлю колишнього російського дому в Давосі. Він перетворений на дім російських воєнних злочинів. Це є прикладом їхньої трансформації, того, що Росія зробила з собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів. Замість успішних мирних міст – чорні руїни, замість нормальної торгівлі – заміноване море і заблоковані порти в Україні. Замість туризму – закрите небо і тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство проґавить, – пояснив президент.

19 травня члени Європарламенту проголосували за резолюцію щодо необхідності створення спеціального трибуналу для засудження воєнних злочинів Росії проти України.

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За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, процеси проти воєнних злочинців РФ тільки починаються.