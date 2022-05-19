Европарламент поддержал создание трибунала для военных преступников РФ

Май, 19 в 18:59

Члены Европарламента 19 мая проголосовали за резолюцию о необходимости создания специального трибунала для осуждения военных преступлений России против Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Благодарен членам Европарламента, которые поддержали резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по поводу преступлений агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем российское руководство к ответственности, – отметил украинский дипломат.

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Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022

В Верховной Раде сегодня, 19 мая, зарегистрирован проект постановления, которым предлагается принять заявление о признании президента РФ Владимира Путина военным преступником.