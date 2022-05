Европарламент поддержал создание трибунала для военных преступников РФ

Члены Европарламента 19 мая проголосовали за резолюцию о необходимости создания специального трибунала для осуждения военных преступлений России против Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Grateful to members of @Europarl_EN who supported a resolution calling on the EU to back the establishment of a special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and provide it with necessary resources and support. Together, we will hold Russian leadership to account.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022