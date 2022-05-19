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Европарламент поддержал создание трибунала для военных преступников РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Европарламент
Фото: Pexels

Члены Европарламента 19 мая проголосовали за резолюцию о необходимости создания специального трибунала для осуждения военных преступлений России против Украины.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Благодарен членам Европарламента, которые поддержали резолюцию с призывом к ЕС поддержать создание специального трибунала по поводу преступлений агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы привлечем российское руководство к ответственности, – отметил украинский дипломат.

 

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