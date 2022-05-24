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Факты / Украина

Украина получит от Канады 20 тыс. снарядов к гаубицам M777 – Ермак

Валентина Летяк, редактор ленты
Украина получит от Канады 20 тыс. снарядов к гаубицам M777 – Ермак
Фото: Офис президента

В скором времени 20 тыс. артиллерийских снарядов к гаубицам M777 от правительства Канады будут в Украине.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

– Канада отправляет Украине 20 тыс. артиллерийских снарядов к гаубицам M777. Спасибо! Эти подарки полетят по российской армии и помогут выбросить ее из Украины, – подчеркнул он.

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Месяц назад Канада совместно с США передала Вооруженным силам Украины тяжелую артиллерию – гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Тогда она предоставила также значительное количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf.

Легкая 155-миллиметровая буксируемая гаубица M777 – пушка, обеспечивающая непрямой огонь, способный точно попадать в цель на расстоянии до 30 км.

В общей сложности с начала полномасштабной войны Канада выделила более $118 млн на военную технику для Украины.

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