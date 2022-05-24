Україна отримає від Канади 20 тис. снарядів до гаубиць M777 – Єрмак

Травень, 24 в 20:58

Незабаром 20 тис. артилерійських снарядів до гаубиць M777 від уряду Канади будуть в Україні.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Канада надсилає Україні 20 тис. артилерійських снарядів до гаубиць M777. Дякуємо! Ці подарунки полетять по російській армії та допоможуть викинути її з України, – наголосив він.

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Місяць тому Канада спільно зі США передала Збройним силам України важку артилерію – гаубиці М777 та боєприпаси до них. Тоді також вона надала значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf.

Легка 155-міліметрова буксирувана гаубиця M777 – гармата, яка забезпечує непрямий вогонь, здатний точно влучати у ціль на відстані до 30 км.

Загалом з початку повномасштабної війни Канада виділила понад $118 млн на військову техніку для України.