Май, 24 в 18:57

Украина начнет строительство европутей, чтобы соединить украинскую железную дорогу с европейской.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, сначала будут соединены большие узлы и большие города, а дальше пути постепенно расширят по всей стране.

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— Украина начнет этапное строительство европейского пути, чтобы соединить нашу железную дорогу с европейской. Сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране, — сказал премьер-министр.

Кроме того, Украина активно интегрируется с Европой, в частности, в сфере перевозок и таможни.

— Мы планируем в ближайшее время подписать “таможенный безвиз”. То есть присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ является основой для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Мы уже используем соответствующую компьютеризированную систему NCTS, и технически готовы присоединиться к соответствующей Конвенции. Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса, – объяснил глава правительства Украины.

В частности, Денис Шмыгаль объявил о готовящемся подписании соглашения с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок.

– Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам либерализовать такие перевозки с Украиной. Работа в этом направлении идет активными темпами, ведь в условиях блокировки наших портов нам нужно максимально увеличивать возможности западной границы, – пояснил премьер-министр.

Глава украинского правительства сообщил, что Украина также активизировала открытие новых пунктов пропуска.

— Уже в ближайшее время будут открыты два таких пункта на западной границе. Амбициозный план – перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и Таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги или там, где можно оперативно такие дороги подвести, — рассказал глава правительства.

Разговоры о строительстве европутей велись еще в довоенное время. Министерство финансов тогда рапортовало, что для строительства этого железнодорожного проекта рассматривается несколько источников финансирования, что позволит создать высокоскоростную железную дорогу.

Ранее Кабинет министров Украины договорился с правительством Польши об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.