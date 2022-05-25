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Факты / Украина

Мобилизация в Украине: какие категории граждан не подлежат призыву

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Мобилизация в Украине: какие категории граждан не подлежат призыву
Фото: Depositphotos

Общую мобилизацию в Украине, как и действие военного положения, продлили на 90 дней, начиная с 25 мая. Вступил в силу соответствующий указ президента №342 от 17 мая.

Верховная Рада на заседании 21 мая поддержала указ главы государства о проведении общей мобилизации до 23 августа 2022 года.

Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация происходит в четыре волны, однако остаются категории граждан, которые не подлежат мобилизации в Украине.

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Кто не подлежит призыву в ходе мобилизации

  • Граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.
  • Граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
  • Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.

Также не привлекаются к мобилизации мужчины и женщины, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей.

  • Многодетные мужчины и женщины. Речь идет о родителях, на воспитании которых — трое и более несовершеннолетних детей.
  • Одинокие отцы и матери, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
  • Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Не подлежат призыву на военную службу родители, на воспитании которых:

  • Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.
  • Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.
  • Совершеннолетний (18 — 23 лет) ребенок с инвалидностью I или II группы.

Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву.

В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.

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Источник: Минобороны
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