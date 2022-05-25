РФ перебрасывает в Украину советские танки T-62 – InformNapalm
Российское командование решило снять с хранения устаревшие советские танки Т-62, которые хотели утилизировать еще в 2013 году.
В международном разведывательном сообществе InformNapalm показали видео с эшелоном, который направляется в сторону Украины.
Этой техникой РФ хочет доукомплектовать 150 мотострелецкую дивизию, которая понесла большие потери.
– Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области, – говорят исследователи.
Кроме того, началась расконсервация находящихся на хранении Т-62 во временно окупированном Крыму, в частности, в 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания в Новоозерном.
Два дня назад в Генштабе ВСУ подтвердили, что из-за значительных потерь в ходе боевых действий противник вынужден снимать с хранения танки Т-62.
Кроме того, для пополнения потерь вооружения и военной техники используется подбитая и впоследствии отремонтированная техника.