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Факты / Украина

РФ перебрасывает в Украину советские танки T-62 – InformNapalm

Валентина Летяк, редактор ленты
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РФ перебрасывает в Украину советские танки T-62 – InformNapalm
Фото: Depositphotos

Российское командование решило снять с хранения устаревшие советские танки Т-62, которые хотели утилизировать еще в 2013 году.

В международном разведывательном сообществе InformNapalm показали видео с эшелоном, который направляется в сторону Украины.

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Этой техникой РФ хочет доукомплектовать 150 мотострелецкую дивизию, которая понесла большие потери.

– Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области, – говорят исследователи.

Кроме того, началась расконсервация находящихся на хранении Т-62 во временно окупированном Крыму, в частности, в 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания в Новоозерном.

Два дня назад в Генштабе ВСУ подтвердили, что из-за значительных потерь в ходе боевых действий противник вынужден снимать с хранения танки Т-62.

Кроме того, для пополнения потерь вооружения и военной техники используется подбитая и впоследствии отремонтированная техника.

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