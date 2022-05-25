РФ перекидає в Україну радянські танки T-62 – InformNapalm

Травень, 25 в 15:39

Російське командування вирішило зняти зі зберігання застарілі радянські танки Т-62, які хотіли утилізувати ще у 2013 році.

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm показали відео з ешелоном, який прямує в бік України.

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Цією технікою РФ хоче доукомплектувати 150 мотострілецьку дивізію, яка зазнала великих втрат.

– Зняття зі зберігання танків Т-62 відзначається у 904 ЦЗМР, у Каменськ-Шахтинському, Ростовської області, – кажуть дослідники.

Крім того, почалася розконсервація Т-62, що перебувають на зберіганні у тимчасово окупованому Криму, зокрема, в 943 центрі забезпечення мобілізаційного розгортання в Новоозерному.

Два дні тому в Генштабі ЗСУ підтвердили, що через значні втрати в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62.

Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була підбита та згодом відремонтована.