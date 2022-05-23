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Факты / Украина

Из-за значительных потерь оккупанты отправляют на фронт старые танки – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Из-за значительных потерь оккупанты отправляют на фронт старые танки – Генштаб
Фото: Depositphotos

В Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетных ударов остается.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Оккупанты устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

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Готовится враг и к возобновлению наступления на Славянском направлении. Была попытка наступательных действий в районе населенного пункта Долгенькое, однако оккупанты понесли потери и отступили.

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На Донецком направлении противник не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении активных боевых действий не было. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

Враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении оккупантіы применили артиллерии в районе Александрополья, однако получили достойный отпор — понесли потери и отступили. Были пробы наступления в районах Липового и Триполья.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боев. Однако враг наносил авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Молдовы значительные перемещения личного состава и техники не фиксируются.

Из-за значительных потерь в ходе боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62. Кроме того, для пополнения потерь вооружения и военной техники используется подбитая и впоследствии отремонтированная техника.

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За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак врага, уничтожили шесть танков, 10 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны по указанным направлениям сбили один БпЛА Орлан-10 и вражеский самолет Су-25.

Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет.

Источник: Генштаб ВСУ
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