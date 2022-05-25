Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России
Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России и поручил Кабинету Министров проработать вопрос.
Соответствующая реакция на петицию была опубликована на странице президента Украины.
— Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю, — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой проработать этот вопрос.
Петиция была зарегистрирована еще до начала полномасштабной войны 11 февраля. Но 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины, она собрала только в начале мая.