Травень, 25 в 20:15

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо запровадження візового режиму для громадян Росії і доручив Кабінету міністрів опрацювати питання.

Відповідну реакцію на петицію було опубліковано на сторінці президента України.

– Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую, – йдеться у дописі.

Володимир Зеленський направив прем’єр-міністру Денису Шмигалю лист із проханням опрацювати це питання.

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Петиція була зареєстрована ще до початку повномасштабної війни, 11 лютого. Але 25 тисяч підписів, необхідних для того, щоб її розглянув президент України, вона зібрала лише на початку травня.