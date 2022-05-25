Май, 25 в 18:58

Российские войска ежедневно обстреливают украинские города на севере, откуда отступили в начале апреля.

Американское издание Washington post сообщило, что враг начал накапливать силы на северной границе, а именно возле Черниговской и Сумской областей.

Факты ICTV собрали мнения экспертов и должностных лиц из МВД и Минобороны относительно того, возможно ли повторное наступление России с северных границ Украины.

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В Пограничной службе сообщают, что украинским защитникам приходится регулярно вести ответный огонь, а заместитель командира ГПСУ в Черниговской области Александр Середа отмачает, что Украина готовится к повторному вторжению Российской Федерации на этих направлениях как одному из возможных вариантов развития событий.

В то же время пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко говорит, что российские военные обстрелами демонстрируют свое присутствие на этих рубежах, чтобы сковать силы украинской обороны от применения их на других направлениях. При этом пограничники не наблюдают формирования группировки российских войск для наступления в сторону Чернигова.

— Россия не прекращает вооруженные провокации на украинско-российском участке границы, в частности, на направлении Черниговской области. Практически ежедневно продолжаются обстрелы территории Украины стрелковым оружием, минометами, артиллерийские обстрелы, в том числе и по объектам гражданской инфраструктуры. Огонь ведется с территории России, – сказал Андрей Демченко.

Военный обозреватель Олег Стариков считает повторное наступление Вооруженных сил РФ маловероятным.

– Если коротко, это маловероятно. Почему? Потому что после первого этапа войны, в котором они потерпели поражение и вывели войска… После этого они наметили направление главного удара – это Восток и Юг, – сказал он.

По его мнению, у российских войск пока нет достаточного количества личного состава, чтобы осуществлять такое наступление на Севере. Это, в частности, можно видеть по Харьковской области, где у российской армии нет сил для удержания позиций.

В то же время Олег Стариков считает, что украинские силы обороны готовят, в частности, силы территориальной обороны, которые уже имеют более налаженную систему организации в отличие от того, как это было в первые дни войны.

По мнению военного обозревателя, первые попытки наступления РФ, например на Киев, были связаны с надеждами Кремля на так называемую пятую колонну в Украине, что способствовало бы захвату украинской столицы и осуществлению стратегических успехов врага в украинском государстве. Однако этим надеждам не было суждено сбыться.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что в приграничных областях севера Украины усилен режим военной службы.

– Мы активно взаимодействуем и вдоль государственной границы, выставляются наряды дополнительные… Мы готовы к отпору любых повторных попыток с российской стороны. На сегодня мы чаще сталкиваемся и с артиллерийскими, и с минометными обстрелами, а также в отдельных случаях речь идет о попытках проникновения отдельных ДРГ со стороны российской территории. Обычно они получают очень жесткий и решительный отпор и с большими потерями отступают, — сказал он.

По словам замглавы МВД, в настоящее время не наблюдается накопления ударных группировок российских сил на границах Беларуси. При этом он отметил, что более компетентную оценку могут дать военные.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что во время продолжающейся прямо сейчас активной фазы войны существуют риски, в частности, и ракетных ударов, и использования территории Беларуси и Приднестровского региона Молдовы.

– Все эти риски есть, потому что продолжается война, – объяснила она.

Анна Маляр добавила, что оборонное ведомство Украины опирается на данные украинской разведки и разведки партнеров, взаимодействующих с Украиной и обменивающихся соответствующей разведывательной информацией.

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Источники: Washington Post, Укрінформ