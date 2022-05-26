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Факты / Украина

Стреляет раз в 10 секунд: что известно о гаубице FH70, которую Италия может передать Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
Стреляет раз в 10 секунд: что известно о гаубице FH70, которую Италия может передать Украине

Власти Италии планируют передать Украине свою 155-мм гаубичную систему FH70, которую выпускает британская компания BAE Systems.

И хоть эта модель является более устаревшей артиллерией, чем американские M777, итальянская автоматизированная артиллерийская установка может быть достаточно эффективной на поле битвы, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.

— Благодаря автоматическому загрузчику капсюля и полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить выстрел каждые 10 секунд, — говорится в публикации.

Предварительно известно, что Италия готовит пакет военной помощи для Украины. И хоть содержимое пакета поддержки для Украины засекречено, на данный момент СМИ уверенно сообщают об этой артиллерийской системе.

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Что известно о гаубице FH70

FH70 — это буксируемая самодвижущаяся гаубица, которая с 1969 года разрабатывалась Великобританией и ФРГ, а позднее к ним присоединилась и Италия.

Проект установки был призван заменить американскую 155-мм гаубицу M114.

Разработчики оружия планировали гаубицу, которая будет иметь высокую скорость стрельбы и необходимый минимум времени для развертывания.

Гаубица состоит из нескольких частей: самой артиллерийской части и люльки с противооткатным устройством и механизмом, который заряжает снаряды.

Система позволяет стрелять со скоростью шесть выстрелов в минуту, то есть по выстрелу раз в десять секунд.

В обслуживании гаубицы участвуют восемь человек.

Характеристики FH70

  • Масса орудия, кг: 7800 — 9600
  • Длина орудия в походном/боевом положении, м: 9,8/12,43
  • Ширина орудия в походном/боевом положении, м: 2,20/9,8
  • Высота орудия в походном/боевом положении, м: 2,56/2,19
  • Угол вертикальной наводки: от-5° до +70°
  • Угол горизонтальной наводки: 56° (по 28° вправо и влево)
  • Начальная скорость снаряда, м/с: 827
  • Дальность стрельбы обычным / активно-реактивным снарядом, км: 24,7/31,5
  • Время перевода из походного положения в боевое, мин: 4
  • Максимальная скорость буксировки, км/ч: 100

FH70 находится на вооружении армий: Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

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Источники: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS, Italy-24, Defense Express

Фото: Defense News Security News Army Recognition

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