Травень, 26 в 16:17

Влада Італії планує передати Україні свою 155-мм гаубичну систему FH70, що випускається британською компанією BAE Systems.

І хоч ця модель є більш застарілою артилерією, ніж американські M777, втім, італійська автоматизована артилерійська установка може бути доволі ефективною на полі бою, вважає військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

– Завдяки автоматичному завантажувачу капсуля та напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити постріл кожні 10 секунд, – йдеться у публікації.

Попередньо відомо, що Італія готує пакет воєнної допомоги для України. І хоча вміст пакету підтримки для України засекречений, наразі ЗМІ впевнено повідомляють про передачу цієї артилерійської системи.

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Що відомо про гаубицю FH70

FH70 – це самохідна гаубиця, яку з 1969 року розробляли Велика Британія та ФРН, а пізніше до числа розробників приєдналася й Італія.

Проєкт установки мав замінити американську 155-мм гаубицю M114.

Розробники зброї планували гаубицю, яка матиме високу швидкість стрільби та необхідний мінімум часу для розгортання.

Гаубиця складається з кількох частин: самої артилерійської частини, колиски з противідкотним пристроєм та механізмом, який заряджає снаряди.

Система дає змогу стріляти зі швидкістю шість пострілів за хвилину, тобто по пострілу кожні десять секунд.

В обслуговуванні гаубиці беруть участь вісім людей.

Характеристики FH70

Маса зброї, кг: 7800 – 9600

Довжина зброї в похідному/бойовому положенні, м: 9,8/12,43

Ширина зброї в похідному/бойовому положенні, м: 2,20/9,8

Висота зброї в похідному/бойовому положенні, м: 2,56/2,19

Кут вертикального наведення: від -5° до +70°

Кут горизонтального наведення: 56° (по 28° праворуч та ліворуч)

Початкова швидкість снаряда, м/с: 827

Дальність стрільби звичайним / активно-реактивним снарядом, км: 24,7/31,5

Час переведення з похідного становища до бойового, хв: 4

Максимальна швидкість буксирування, км/год: 100

FH70 перебуває на озброєнні армій: Німеччини, Італії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів та інших країн.

Джерела: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS, Italy-24, Defense Express

Фото: Defense News Security News Army Recognition