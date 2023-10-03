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Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Для поражения сильно бронированных наземных целей: зенитная установка Гепард, характеристики

гепард

Федеральное правительство Германии часто передает на Украину зенитные самоходные артиллерийские установки Гепард (Gepard). Что известно об этих установках – читайте в материале.

Гепард (Gepard): что известно

Гепард (Gepard) — германская зенитная самоходная установка (ЗСУ). По словам военного эксперта Александра Коваленко, установка эта – довольно устаревшая.

Берлин мог бы поделиться более современными комплексами ПВО, чем тем, что списал сами десять лет назад.

Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с. А также для ликвидации наземных (надводных) целей на дальности до 4,5 км с места, с короткой остановки и в движении.

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Немного истории Гепард (Gepard)

Когда в 1950-х годах создавался Бундесвер, он получил из США 500 40-мм спаренных ЗСУ М42. M42 имела неплохую дальность стрельбы, но наведение осуществлялось при помощи оптико-механических прицельных приспособлений. Установка не отвечала требованиям современности, то есть не обеспечивала поражение высокоскоростных маневрирующих воздушных целей, для чего требовались ствольные системы повышенной дальнобойности, плотности и интенсивности огня.

В итоге, после изготовления дополнительных прототипов, система была принята на вооружение Бундесвера под наименованием Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Танк ПВО Гепард).

Серийное производство начато в 1973 году, а первая партия машин поставлена на вооружение армии ФРГ в 1976 году. Для бундесвера было выпущено 420 машин, для бельгийской армии — 55 шт., для голландской — 95 шт. В ноябре 2004 года Румыния закупила 18 машин.

Последняя модель отличалась тем, что имела другой, более совершенный радар поиска и сопровождения цели, и ряд других незначительных отличий.

Тактико-технические характеристики Гепард (Gepard)

С каждого борта башни снаружи установлены две 35-мм пушки скорострельностью 550 выстрелов в минуту.

Масса снаряда 0.55 кг.

Начальная скорость полета 1175 м/с.

Боекомплект — 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных для поражения сильно бронированных наземных целей.

Для стрельбы по воздушным целям применяются снаряды с осколочно-фугасными, бронебойными калиберными и подкалиберными поражающими элементами.

Источник: Spiegel, по материалам СМИ

Фото: Википедия

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