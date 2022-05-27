Май, 27 в 8:31

На 93-е сутки войны российские оккупанты всеми силами пытаются закрепиться на занятых рубежах. Продолжают обстрелы в Харьковском, Луганском, Донецком, Херсонском и других направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 27.05.2022

На Северском направлении оккупанты усиливают прикрытие участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

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На Слобожанском направлении враг пытается доукомплектовать мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Оккупанты продолжают обстрелы.

На Харьковском направлении противник пытается удерживать занятые позиции и сдержать наши силы.

На Славянском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление. На Донецком направлении также идут активные наступательные действия, перегруппировывающие свои войска.

На Бахмутском направлении враг хочет отрезать подразделения ВСУ от основных сил.

Противник пытается сохранить контроль над территорией Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей противник продолжает блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши воины отразили 12 атак врага, уничтожили танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа Орлан-10. Истребитель Воздушных Сил ВСУ уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 93-и сутки.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW