Обстрел Харькова и массивное наступление на Луганщине: происходящее на 93-й день войны (онлайн)

Сегодня начались 93-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия не покидает планы по захвату украинских территорий и пытается прорваться сквозь линию обороны ВСУ.

Оккупанты устроили циничный обстрел мирного Харькова. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, россияне гатили из гаубиц: в результате действий РФ погибли девять мирных харьковчан, среди них — пятимесячный младенец. Еще почти 20 человек получили ранения.

Наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что стратегическая трасса Лисичанск-Бахмут под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно.

Каждый час в украинских регионах меняется ситуация по воздушной тревоге: согласно оперативным данным Генштаба ВС Украины, угроза ракетных ударов со стороны территории Беларуси остается высокой.

Важнейшие события 93 дня – в трансляции Фактов ICTV.