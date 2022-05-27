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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |
Обстрел Харькова и массивное наступление на Луганщине: происходящее на 93-й день войны (онлайн)

Обстрел Харькова и массивное наступление на Луганщине: происходящее на 93-й день войны (онлайн)

Сегодня начались 93-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия не покидает планы по захвату украинских территорий и пытается прорваться сквозь линию обороны ВСУ.

Оккупанты устроили циничный обстрел мирного Харькова. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, россияне гатили из гаубиц: в результате действий РФ погибли девять мирных харьковчан, среди них — пятимесячный младенец. Еще почти 20 человек получили ранения.

Наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что стратегическая трасса Лисичанск-Бахмут под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно.

Каждый час в украинских регионах меняется ситуация по воздушной тревоге: согласно оперативным данным Генштаба ВС Украины, угроза ракетных ударов со стороны территории Беларуси остается высокой.

Важнейшие события 93 дня – в трансляции Фактов ICTV.

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02:09 - 27 мая

Искусственный интеллект помог установить личность российского военнослужащего, который во время мародерства квартир в Киевской области сделал свое фото на оставшийся в квартире фотоаппарат.

Об этом в своем Telegram канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанную на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого “любителя селфи” и нашли его страницу во ВКонтакте, — написал министр Федоров.

По данным Федорова, оккупанта на фото зовут Никита Третьяков, ему 26 лет, а родился он в Ростове-на-Дону.

— На странице все типично: тачки, армия, полуразвалившиеся российские дома и, конечно, алкоголь на районе. Словом, “рускомирная” идиллия, — добавил глава Минцифры.

Михаил Федоров подчеркнул, что каждый оккупант должен помнить, что сегодня за ними всеми можно наблюдать, узнать каждый их шаг и зафиксировать все эти данные.

– Поэтому избежать ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым, – написал министр цифровой трансформации.

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02:07 - 27 мая

Страны Запада передали Украине советские самолеты Су-25 в разобранном виде для более удобного способа транспортировки.

Об этом пишет американское издание Foreign Policy, которое побывало в “большом центре”, где происходит организация процесса поставок военной помощи Украине.

— Другие страны переправляют украинцев туда и обратно на обучение в Восточную Европу, например, канадцы обучают украинские войска работе с артиллерией, предоставленной США, и помогают забирать оружие. Группа, работающая в полевых условиях в Восточной Европе и связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину, — пишет издание.

По словам британского чиновника, украинцы демонстрируют целеустремленность на тренировках.

— Они не хотят делать перерывы на чай… Они просто хотят продолжать обучение и вернуться в страну, — сказал британский военный чиновник.

По данным издания, как только определяется донор оружия, необходимого Украине, войска в координационном центре решают, как доставить его в страну наземным, воздушным или железнодорожным транспортом через один из нескольких узлов в Европе — в зависимости от того, какой из них наиболее эффективен.
ИсточникForeign Policy

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