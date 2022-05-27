Травень, 27 в 8:31

На 93-ю добу війни російські окупанти усіма силами намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Продовжують обстріли на Харківському, Луганському, Донецькому, Херсонському та інших напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 27.05.2022

На Сіверському напрямку окупанти посилюють прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

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На Слобожанському напрямку ворог намагається доукомплектувати мотострілецькі, танкові та артилерійські підрозділи. Окупанти продовжують обстріли.

На Харківському напрямку противник намагається утримувати зайняті позиції та стримувати наші сили.

На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ. На Донецькому напрямку також йдуть активні наступальні дії, перегруповують свої війська.

На Бахмутському напрямку ворог хоче відрізати підрозділи ЗСУ від основних сил. На Лиманському напрямку окупанти ведуть розвідку, застосовують артилерію.

Противник намагається зберегти контроль над територією Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог продовжує блокування цивільного судноплавства.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші воїни відбили 12 атак ворога, знищили танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БПЛА типу Орлан-10. Винищувач Повітряних Сил ЗСУ знищив крилату ракету в Чернівецькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 93-тю добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW