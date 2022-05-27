РФ в войне против Украины уже потеряла более 29,7 тыс. военных – Генштаб
С начала полномасштабной войны украинские военные уже ликвидировали около 29 750 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 150 захватчиков.
По информации Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины также потеряла более 1,3 тыс. танков, 206 самолетов и 170 вертолетов.
Боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 322 (+7);
- боевые бронированные машины – 3 246 (+11);
- артиллерийские системы – 623 (+6);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;
- средства ПВО – 93;
- самолеты – 206;
- вертолеты – 170;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);
- крылатые ракеты – 115 (+1);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 226 (+1);
- специальная техника – 48 (+1).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.
По информации Генштаба ВСУ, на 93-е сутки войны российские оккупанты всеми силами пытаются закрепиться на занятых рубежах. Продолжают обстрелы на Харьковском, Луганском, Донецком, Херсонском и других направлениях.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ