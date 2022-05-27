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Факты / Украина

РФ в войне против Украины уже потеряла более 29,7 тыс. военных – Генштаб

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ в войне против Украины уже потеряла более 29,7 тыс. военных – Генштаб

С начала полномасштабной войны украинские военные уже ликвидировали около 29 750 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины также потеряла более 1,3 тыс. танков, 206 самолетов и 170 вертолетов.

Боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 322 (+7);
  • боевые бронированные машины – 3 246 (+11);
  • артиллерийские системы – 623 (+6);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 201;
  • средства ПВО – 93;
  • самолеты – 206;
  • вертолеты – 170;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+1);
  • крылатые ракеты – 115 (+1);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 226 (+1);
  • специальная техника – 48 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на 93-е сутки войны российские оккупанты всеми силами пытаются закрепиться на занятых рубежах. Продолжают обстрелы на Харьковском, Луганском, Донецком, Херсонском и других направлениях.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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