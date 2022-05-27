РФ у війні проти України вже втратила понад 29,7 тис. військових – Генштаб
Від початку повномасштабної війни українські військові вже ліквідували близько 29 750 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 150 загарбників.
За інфомацією Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України також втратила понад 1,3 тис. танків, 206 літаків та 170 гелікоптерів.
Бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 1 322 (+7);
- бойові броньовані машини ‒ 3 246 (+11);
- артилерійські системи – 623 (+6);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;
- засоби ППО – 93;
- літаки – 206;
- гелікоптери – 170;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
- крилаті ракети – 115 (+1);
- кораблі /катери – 13;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 2 226 (+1);
- спеціальна техніка – 48 (+1).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на 93-ю добу війни російські окупанти усіма силами намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Продовжують обстріли на Харківському, Луганському, Донецькому, Херсонському та інших напрямках.
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.
Фото: Генштаб ЗСУ