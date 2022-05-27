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Факти / Україна

РФ у війні проти України вже втратила понад 29,7 тис. військових – Генштаб

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ у війні проти України вже втратила понад 29,7 тис. військових – Генштаб

Від початку повномасштабної війни українські військові вже ліквідували близько 29 750 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 150 загарбників.

За інфомацією Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України також втратила понад 1,3 тис. танків, 206 літаків та 170 гелікоптерів.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 1 322 (+7);
  • бойові броньовані машини ‒ 3 246 (+11);
  • артилерійські системи – 623 (+6);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;
  • засоби ППО – 93;
  • літаки – 206;
  • гелікоптери – 170;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);
  • крилаті ракети – 115 (+1);
  • кораблі /катери – 13;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 226 (+1);
  • спеціальна техніка – 48 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 93-ю добу війни російські окупанти усіма силами намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Продовжують обстріли на Харківському, Луганському, Донецькому, Херсонському та інших напрямках.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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