Травень, 27 в 10:14

Від початку повномасштабної війни українські військові вже ліквідували близько 29 750 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 150 загарбників.

За інфомацією Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України також втратила понад 1,3 тис. танків, 206 літаків та 170 гелікоптерів.

Бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 322 (+7);

бойові броньовані машини ‒ 3 246 (+11);

артилерійські системи – 623 (+6);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 201;

засоби ППО – 93;

літаки – 206;

гелікоптери – 170;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+1);

крилаті ракети – 115 (+1);

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 226 (+1);

спеціальна техніка – 48 (+1).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 93-ю добу війни російські окупанти усіма силами намагаються закріпитися на зайнятих рубежах. Продовжують обстріли на Харківському, Луганському, Донецькому, Херсонському та інших напрямках.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ