Май, 27 в 16:01

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Индонезии, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

Он отметил, что мир находится на пороге нескольких кризисов. Владимир Зеленский напомнил, что Украина является крупнейшим экспортером продовольствия – ежегодно мы поставляем разным странам десятки миллионов тонн зерновой и другой агропродукции.

Но уже четвертый месяц украинский экспорт заблокирован из-за полномасштабной войны России против Украины. РФ перекрыла доступ к нашим портам на Черном море и оккупировала нашу часть берега Азовского моря.

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— Сейчас 22 млн тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы сейчас. Уже чувствуется, что цены на зерновые, а впоследствии и другое продовольствие, могут катастрофически вырасти, — объяснил глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что, согласно оценке ООН, в этом году голод в мире дополнительно охватит около 40-50 млн человек. Однако он подчеркнул, что голод не приходит один.

Вместе с ним всегда идет также и политический хаос, который еще более усугубляет ситуацию, разрушает социальную жизнь, создает еще более опасные условия для обычных людей.

Поэтому, по мнению президента, уже в июле, когда во многих странах закончатся запасы урожая прошлого года, станет очевидным, что катастрофа действительно приближается.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится предотвратить продовольственный кризис и работает над переводом своего экспорта на новые маршруты, в частности на железнодорожные перевозки. Но и эти попытки РФ пытается сорвать, нанося удары по железнодорожной инфраструктуре.

Президент добавил, что чем быстрее полномасштабную войну удастся закончить, тем лучше будет для каждого народа. Чем быстрее будут разблокированы наши порты, тем скорее остановится развертывание продовольственного кризиса, на который сделала ставку РФ.

И чем быстрее украинские земли будут освобождены от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику как в старые времена.