Травень, 27 в 16:01

Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Індонезії, виступаючи в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia.

Він зауважив, що світ наразі перебуває на порозі декількох криз. Володимир Зеленський нагадав, що Україна є найбільшим експортером продовольства – щороку ми постачаємо різним країнам десятки мільйонів тонн зернової та іншої агропродукції.

Але вже четвертий місяць український експорт заблокований через повномасштабну війну Росії проти України. РФ перекрила доступ до наших портів на Чорному морі та окупувала нашу частину берега Азовського моря.

Зараз дивляться

– Наразі 22 млн тонн зернових в Україні перебувають у сховищах. Ми не можемо спрямувати їх на світовий ринок, де вони необхідні саме зараз. Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і на інше продовольство, можуть катастрофічно зрости, – пояснив глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що, за оцінкою ООН, цьогоріч голод у світі додатково охопить приблизно 40-50 млн людей. Однак він наголосив, що голод не приходить наодинці.

Разом з ним завжди йде також і політичний хаос, який ще більше погіршує ситуацію, руйнує соціальне життя, створює ще більш небезпечні умови для звичайних людей.

Тому, на думку президента, вже у липні, коли у багатьох країнах закінчаться запаси минулорічного врожаю, стане очевидним, що катастрофа дійсно наближається.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна прагне не допустити продовольчої кризи і працює над переведенням свого експорту на нові маршрути, зокрема на залізничні перевезення. Але і ці спроби РФ намагається зірвати, завдаючи ударів по залізничній інфраструктурі.

Президент додав, що чим швидше повномасштабну війну вдасться закінчити, тим краще буде для кожного народу. Чим швидше будуть розблоковані наші порти, тим швидше зупиниться розгортання продовольчої кризи, на яку зробила ставку РФ.

І чим швидше українські землі будуть звільнені від окупантів, тим надійніше будуть захищені люди всюди у світі. Захищені від агресивних бажань тих, хто хоче проводити колоніальну політику як у старі часи.