Май, 28 в 12:52

Российские оккупанты после возвращения из Украины на ротацию начали совершать массовые зверства уже на территории России.

Так, в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт захватчиков, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, перехват которого обнародовала СБУ.

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– У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании. На территории Валуйки, Уразово, Вейделевки, – рассказывает жена российского захватчика, которая работает в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились после того, как на ротацию стали прибывать российские солдаты из других регионов.

– Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия, – говорит жена оккупанта.

Также она рассказала своему мужу историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

К слову, еще в начале апреля СБУ обнародовала разговор, в котором жены российских военнослужащих призывают своих мужчин насиловать украинских девушек и женщин.