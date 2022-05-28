После зверств в Украине оккупанты начали массово насиловать женщин в РФ — СБУ
Российские оккупанты после возвращения из Украины на ротацию начали совершать массовые зверства уже на территории России.
Так, в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт захватчиков, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, перехват которого обнародовала СБУ.
– У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании. На территории Валуйки, Уразово, Вейделевки, – рассказывает жена российского захватчика, которая работает в правоохранительных органах РФ.
По ее словам, случаи изнасилования участились после того, как на ротацию стали прибывать российские солдаты из других регионов.
– Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия, – говорит жена оккупанта.
Также она рассказала своему мужу историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.
К слову, еще в начале апреля СБУ обнародовала разговор, в котором жены российских военнослужащих призывают своих мужчин насиловать украинских девушек и женщин.